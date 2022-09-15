Приїхала до Києва: Урсула фон дер Ляєн одягла до Зеленського синьо-жовте вбрання

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з офіційним візитом приїхала до Києва. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Політикиня на знак підтримки нашої країни одягла вбрання у колір українського прапора – вона поєднала жовтий топ і синій жакет.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Свій діловий аутфіт фон дер Ляєн доповнила чорними прямими штанями, чорним взуттям і перлинними сережками.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Зеленський подякував очільниці Єврокомісії за візит, підтримку і зусилля щодо набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

Вони обговорили питання енергетичних викликів, які постають перед Україною та ЄС, торкнулися питання приєднання України до внутрішнього ринку Євросоюзу ще до набуття повноправного членства в ЄС, а також поговорили про продовження тиску на Росію, зокрема шляхом ухвалення 8-го санкційного пакета.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Крім того, фон дер Ляєн і Зеленський взяли участь у відкритті символічної іменної таблички на честь очільниці Єврокомісії на Алеї сміливості, яка розташована на площі Конституції у Києві.

Фото: Сайт президента України

"У часи війни ми збираємося на цій площі не випадково, тому що тут є імена лідерів світу, які підтримували нашу державу, наш народ, нашу економіку і впродовж цієї війни стояли на нашому боці проти агресії РФ. Я хотів би, щоб сьогодні на цій Алеї з’явилося ім’я шановного Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн", – сказав Зеленський.

Ще президент України вручив Урсулі фон дер Ляєн орден князя Ярослава Мудрого І ступеня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Нагадаємо, а під час своєї промови на щорічному зверненні "Про становище Союзу" у Європарламенті Урсула фон дер Ляєн теж з'явилася в українських кольорах: у жовтому жакеті і синьому топі. До жакету вона прикріпила синьо-жовту стрічку.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

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