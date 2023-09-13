Приїхала до принца Гаррі: Меган Маркл заскочили за руку з "Тайрою" під час заходу на Invictus Games

Герцогиня Сассекська приєдналася до свого чоловіка принца Гаррі на Invictus Games у Дюссельдорфі.

У вівторок Меган Маркл приєдналася до свого чоловіка на "Іграх нескорених 2023". Це міжнародні змагання з адаптивного спорту для поранених, військовослужбовців та ветеранів, які принц заснував ще 2014 року. Цього року вони відбуваються у Дюсельдорфі.

Меган і Гаррі на Invictus Games у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

Принц приїхав на Ігри раніше і вже встиг підтримати українських захисників та потиснути їм руки. Меган приєдналася до нього вчора. Разом їх зазнімкували із Юлією "Тайрою" Паєвською – парамедикинею та волонтеркою, яка у червні 2022 року була звільнена з російського полону.

Юлія мала виступати на Іграх ще минулої весни, але на той момент усе ще перебувала в полоні. Меган тримала Тайру за руку, коли вони прямували на захід.

Меган, Юлія Паєвська та принц Гаррі на Invictus Games у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

Герцогиня була цього дня в чорній плісованій сукні-сорочці довжини міді від Bananarepublic, яку доповнила шкіряним плетеним ременем Bottega Veneta на талії і чорними туфлями із замші від Aquazzura. У Меган було розпущене волосся, у вухах виблискували невеликі сережки, а на обличчі був макіяж у теплих відтінках.

Меган і Гаррі на Invictus Games у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно в пресі з'явилася інформація про те, що колишній чоловік Меган Маркл — Тревор Енгелсон думає над тим, щоб написати книжку та розповісти докладніше про шлюб зі своєю першою дружиною.

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