Приїхала із сім'єю: кронпринцеса Мері на презентації свого нового портрета у Національному музеї

Приїхала із сім'єю: кронпринцеса Мері на презентації свого нового портрета у Національному музеї

Данська кронпринцеса Мері завтра відсвяткує своє 50-річчя.

З цієї нагоди в Копенгагені відбувається низка заходів за участю кронпринцеси та її сім'ї. 3 лютого Мері разом із чоловіком кронпринцем Фредеріком та дітьми — близнюками, принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною, а також їхньою старшою сестрою принцесою Ізабеллою відвідали відкриття виставки "HKH Crown Princess Mary 1972-2022".

У зв'язку з офіційним відкриттям виставки там було представлено новий портрет спадкової принцеси – робота місцевого художника іспанського походження Хесуса Еррери Мартінеса.

Портрет кронпринцеси Мері / Getty Images

Портрет був названий "Кронпринцеса Мері" і написаний маслом на полотні, в кабінеті кронпринцеси в будинку спадкової пари у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборгу. Принцеса спеціально приїхала до музею для того, щоб презентувати портрет та відкрити виставку.

Мер мала чудовий вигляд в синій сукні з поясом на талії і брошкою на грудях, у неї було розпущене волосся, а на обличчі був гарний макіяж. Її діти та чоловік теж були одягнені відповідним чином.

Кронпринцеса Мері із сім'єю / Getty Images

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