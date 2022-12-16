Приїхала на саміт: прем’єр-міністерка Фінляндії лаконічною сукнею підкреслила струнку фігуру

37-річна Санна Марін під час перебування у Брюсселі продемонструвала дві схожі сукні різного кольору.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін взяла участь у саміті ЄС у Брюсселі. Лідери країн обговорили ситуацію в Україні та подальші заходи щодо стримування зростання цін на енергоносії в Європейському Союзі.

Там політикиня з'явилася у скромному аутфіті. На Санні була лаконічна трикотажна чорна сукня міді з рукавами три чверті, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. На талії був тонкий чорний ремінець.

Санна Марін / Фото: Associated Press

Образ прем'єрка доповнила чорними щільними колготами і чорними туфлями на стійких підборах.

Волосся вона розпустила, зробила макіяж із чорними стрілками і гармонічно завершила лук червоним манікюром.

Марін також взяла участь у саміті ЄС-АСЕАН у Брюсселі, на якому обговорювали стратегічне партнерство ЄС-АСЕАН, торгові відносини та різні міжнародні теми.

Санна Марін / Фото: Associated Press

Цього дня Санна одягла схожу рельєфну сукню, тільки бордового кольору. Її вона скомбінувала з чорним ремінцем. Волосся політикиня зібрала у хвіст.

Санна Марін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Санна Марін потрапила у скандал через відео із приватної вечірки (яке злили у Мережу), на яких вона з друзями веселилася, пила алкоголь, співала і танцювала.

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