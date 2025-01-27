Приїхала в чорному луку: принцеса Кейт приєдналася до чоловіка Вільяма на церемонії на згадку про жертв Голокосту

Принцеса Уельська Кейт приєдналася до свого чоловіка Вільяма на церемонії, присвяченій Дню пам'яті жертв Голокосту в Лондоні.

Це друга публічна поява принцеси Уельської цього року після її відвідування Royal Marsden Hospital у Лондоні 14 січня. У заході взяли участь релігійні та громадські лідери, а також люди, які пережили Голокост.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Принц Вільям на заході виголосив промову і запалив свічку під час церемонії. Свічки стали символом пам'яті всіх, хто загинув у Голокості та інших геноцидах.

Принцеса Кейт, приїхала одягнена у все чорне – чорний топ, класичні штани-кльош і пальто, взута була в туфлі-човники на підборах, у неї у вухах були перлинні сережки, а на шиї намисто з п'яти ниток перлів. Волосся Кетрін гарно уклала локонами і зробила макіяж.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принц Вільям був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та синій краватці. Подружжя сказало, що для них велика честь бути присутніми на зустрічі з групою тих, хто вижив, які розповіли їм свої неймовірні особисті історії.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сьогодні відзначається 80-та річниця звільнення Освенцима. Король Чарльз III відвідував пам'ятні заходи у колишньому нацистському концентраційному таборі у Польщі. Він став першим британським монархом, який відвідав сумнозвісний табір смерті. До Польщі монарх приїхав сам без своєї дружини королеви Камілли. Королева відвідувала концентраційний табір на 75-річчя від дня його визволення.

Король Чарльз III у Польщі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у червні 2015 року королева Єлизавета II та принц Філіп відвідували інший табір, Берген-Бельзен, під час візиту до Німеччини.

Королева Єлизавета та принц Філіп у таборі Берген-Бельзен, під час візиту до Німеччини, 2015 рік / Фото: Getty Images

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