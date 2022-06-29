Приїхали до літньої резиденції монархів: королева Летиція влаштувала екскурсію для перших леді різних країн

У королеви Іспанії Летиції під час саміту НАТО, який триває в Мадриді, також дуже відповідальна місія.

Сьогодні Її Величність зустрілася з першими леді різних країн у Королівському палаці Ла-Гранха у Сан-Ільдефонсо у Сеговії. Цей палац є одним із трьох резиденцій іспанської королівської сім'ї. Він визнаний національним надбанням, розташований за 80 кілометрів від Мадрида і відкритий для публіки.

Королева Летиція з першими леді різних країн / Фото: Getty Images

Летиція, як господиня палацу, привезла своїх гостей і провела для них екскурсію. Її Величність була в гороховій сукні без рукавів і з широким поясом на талії від іспанського бренду Laura Bernal з нової весняно-літньої колекції 2022, а взута у свої улюблені еспадрильї бежевого кольору на платформі. У вухах Летиції сережки з камінням, волосся красиво укладене, а на обличчі макіяж.

На одному зі знімків, де королева вітає поцілунком першу леді Бельгії — Аннік Пендерс, видно, що у жінок практично ідентичні еспадрильї. Перша леді одягла червону сукню з градієнтом і зробила собі червоний манікюр.

Королева Летиція та Аннік Пендерс / Фото: Getty Images

Також на зустрічі була перша леді США Джилл Байден, яка провела з королевою Летицією вже кілька днів і навіть відвідала центр українських біженців у Мадриді. Джилл була одягнена в сукню Oscar de la Renta в такий улюблений нею квітковий принт із тонким поясом на талії. Джилл також взула еспадрильї на танкетці пудрового кольору і взяла із собою білий клатч. Її волосся було красиво укладене кучерями, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

Королева Летиція та Джилл Байден / Фото: Getty Images

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