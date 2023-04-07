Приїхали до собору з рідними: Альбер II і Шарлін відвідали месу на згадку про князя Реньє III

На офіційній сторінці княжої родини у Facebook були опубліковані знімки із сімейного заходу, їх автором став фотограф Ерік Матон, який часто знімає подібні заходи.

Князь Альбер II, його дружина, княгиня Шарлін, сестри і племінники зібралися в соборі Монако, щоб відвідати месу пам'яті князя Реньє III.

Під час цієї церемонії виступила з першим читанням племінниця Альбера II — Шарлотта Касірагі, а потім Камілла Готтліб (дочка принцеси Стефанії, дочки Реньє III) вимовила загальну молитву.

Наприкінці меси вся родина зібралася біля могили князя Реньє ІІІ.

Нагадаємо, князь Реньє III – тринадцятий князь Монако з династії Гримальді. Правив від 1949 по 2005 роки. Був одружений з голлівудською акторкою Грейс Келлі, яка після заміжжя отримала титул княгині Монако Грейс Келлі. 1982 року дружина князя загинула в автокатастрофі. Незважаючи на те, що у подружжя були складні стосунки із взаємними образами та зрадами, Реньє щиро переживав смерть дружини та був розчавлений її загибеллю. Їхню історію кохання ми вже розповідали.

Князь Реньє до смерті залишився вдівцем. Він помер 6 квітня 2005 року і був похований поряд із дружиною.

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