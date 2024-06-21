Приїхали на Євро: король Фредерік із дочкою Жозефіною та принцом Вільямом були помічені на футболі

Члени данської та британської королівських сімей приїхали до німецького Франкфурта, щоб повболівати за свої команди.

Принц Уельський Вільям був помічений на трибунах серед уболівальників чемпіонату Європи 2024 разом із королем Данії Фредеріком X та його молодшою дочкою принцесою Жозефіною.

Принц Уельський Вільям та король Фредерік X на матчі Англія — Данія у Франкфурті-на-Майні / Фото: Getty Images

Чоловік Кейт Міддлтон був у костюмі, білій сорочці та у смугастій краватці. До Німеччини він вирушив буквально з королівських кінних перегонів в Аскоті, де його заскочили з тещею Керол Міддлтон та іншими королівськими родичами.

Король Фредерік X прибув на матч із молодшою дочкою — принцесою Жозефіною, ймовірно, вона прихильниця футболу. 13-річна дівчина була одягнена у смугасту кофту, чорний жакет та світло-блакитні джинси. Її волосся було розпущене, а на шиї був золотий ланцюжок з хрестом і перлинне намисто. Її батько король був у чорному піджаку, білій сорочці та бежевих штанях.

Принц Уельський Вільям та король Фредерік X з дочкою Жозефіною на матчі Англія — Данія у Франкфурті-на-Майні / Фото: Getty Images

Матч 2-го туру групи C Євро-2024 між збірними Данії та Англії завершився внічию з рахунком 1:1. Отже, королівські шанувальники певно залишилися задоволені грою.

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