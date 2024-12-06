Приїхали підтримати Кейт: принц Вільям з дітьми у стильних образах з'явилися у Вестмінстерському абатстві

Діти принцеси Кейт – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї – приєдналися до своєї матері на щорічній різдвяній службі у Вестмінстерському абатстві.

11-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта та 6-річний принц Луї разом зі своїм батьком принцом Вільямом приїхали підтримати свою матір, принцесу Уельську, на її концерті, який називається "Разом на Різдво".

Принц Вільям з дітьми на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Принц Джордж мав елегантний вигляд у темно-синьому костюмі, а принцеса Шарлотта була одягнена у пальто винного кольору, яке поєднувалося із синіми колготками та темними туфлями.

Принц Вільям з дітьми на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Молодша дитина Уельських – принц Луї – був також у синьому костюмі, схожому на костюм його старшого брата та батька Вільяма. Чоловік принцеси Кейт одягнув синій костюм і довге пальто, він був у білій сорочці і бордовій краватці в цятку, що пасувала до пальта його дочки Шарлотти.

Принц Вільям з дітьми на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Цього року, зазначимо, служба, організована за підтримки Королівського фонду, вшановує всіх, хто виявив любов, доброту та співчуття до інших членів своїх громад. Серед 1600 гостей є люди, які по-своєму підтримували інших у своїх спільнотах, і люди, котрі цього року пережили важкі часи, як і принцеса Уельська.

Принц Вільям з дітьми на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

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