Приїхали підтримати Кейт: принц Вільям з дітьми у стильних образах з'явилися у Вестмінстерському абатстві

Діти принцеси Кейт – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї – приєдналися до своєї матері на щорічній різдвяній службі у Вестмінстерському абатстві.
11-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта та 6-річний принц Луї разом зі своїм батьком принцом Вільямом приїхали підтримати свою матір, принцесу Уельську, на її концерті, який називається "Разом на Різдво".
Принц Джордж мав елегантний вигляд у темно-синьому костюмі, а принцеса Шарлотта була одягнена у пальто винного кольору, яке поєднувалося із синіми колготками та темними туфлями.
Молодша дитина Уельських – принц Луї – був також у синьому костюмі, схожому на костюм його старшого брата та батька Вільяма. Чоловік принцеси Кейт одягнув синій костюм і довге пальто, він був у білій сорочці і бордовій краватці в цятку, що пасувала до пальта його дочки Шарлотти.
Цього року, зазначимо, служба, організована за підтримки Королівського фонду, вшановує всіх, хто виявив любов, доброту та співчуття до інших членів своїх громад. Серед 1600 гостей є люди, які по-своєму підтримували інших у своїх спільнотах, і люди, котрі цього року пережили важкі часи, як і принцеса Уельська.
Читайте також:
- Чарівна Кейт: згадуємо п'ять найгламурніших і мерехтливих суконь принцеси
- Розставив крапки над "і": принц Гаррі відверто відповів на запитання, чи повернуться вони з Меган до Британії
- Порушив мовчання: принц Гаррі публічно прокоментував своє розлучення з Меган