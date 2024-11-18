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Приїхав без дружини: стильний принц Гаррі зненацька з'явився на стадіоні у Ванкувері

Приїхав без дружини: стильний принц Гаррі зненацька з'явився на стадіоні у Ванкувері

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі з'явився на фіналі Кубка Канади у Ванкувері. Його дружина Меган Маркл не супроводжувала чоловіка.

Гаррі сходив на матч "Торонто Аргонавтс" — "Вінніпег Блю Бомберс" і поспілкувався з публікою, вийшовши на стадіон. Принц приїхав у місто для просування Invictus Games, які відбудуться у Ванкувері та Вістлері від 8 до 16 лютого 2025 року.

Принц Гаррі у Ванкувері / © Getty Images
Принц Гаррі у Ванкувері / Фото: Getty Images

Герцог усміхався і, схоже, був у гарному настрої. Він був одягнений у темно-зелену сорочку, штани та пальто.

Принц Гаррі / © Getty Images
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Меган Маркл не склала чоловікові компанію під час цієї поїздки, залишившись вдома з дітьми. Нещодавно, нагадаємо, герцогиня Сассекська відвідала вечірку в Лос-Анджелесі, в улюбленому знаменитостями ресторані Gjelina, де вона підтримала запуск нової лінії засобів догляду за волоссям Highbrow Hippie від своєї подруги і знаменитого перукаря Каді Лі. Принц Гаррі також не відвідував захід разом із дружиною.

Меган Маркл і Каді Лі / © Getty Images
Меган Маркл і Каді Лі / Фото: Getty Images

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