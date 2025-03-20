Приїхав без Кейт: принц Вільям прибув із візитом до Естонії

Принц Уельський зустрівся з деякими британськими військами, розміщеними в країні, що межує з Росією.

Під час візиту принца Уельського до Естонії він зустрінеться з Мерсійським полком, підтримає східний фланг НАТО та вивчить реакцію Естонії на конфлікт в Україні та досягнення в галузі відновлюваних джерел енергії та технологій. Візит триватиме два дні.

Під час поїздки Вільям відвідає частину британських військ, які там дислокуються. Принц Уельський є головнокомандувачем Мерсійського полку, який є частиною східного флангу НАТО в межах операції Cabrit. В операції також беруть участь британські війська, що базуються у Польщі.

"Операція Cabrit — це назва оперативного розгортання Великої Британії в Естонії, де британські війська очолюють багатонаціональну бойову групу в межах розширеної передової присутності (eFP)", — повідомляє британська армія. "Британські збройні сили відіграють провідну роль у eFP НАТО в країнах Балтії з метою зміцнення євроатлантичної безпеки, заспокоєння наших союзників та стримування наших супротивників", — пише People.

Принц Вільям та президент Естонії Алар Каріс / Фото: Getty Images

Також очікується, що Вільям зустрінеться з деякими українськими сім'ями, які переїхали до Естонії за останні три роки.

Принцеса Уельська Кейт не супроводжує чоловіка в цій поїздці, вона залишилася вдома у Віндзорі з їхніми трьома дітьми.

Нагадаємо, два роки тому принц відвідав Польщу, щоб побачити на власні очі зусилля, які роблять британські, європейські та американські союзники для допомоги Україні, і зустрів з деякими біженцями, переміщеними в результаті війни.

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