Приїхав без Меган і вшанував пам'ять королеви: принц Гаррі у Лондоні

Герцог Сассекський був присутній на церемонії вручення нагород WellChild Awards 2023 у клубі Hurlingham Club 7 вересня 2023 року у Лондоні.

Минулого року Гаррі мав відвідати захід разом із дружиною Меган Маркл, але напередодні стало відомо про смерть королеви Єлизавети II, тому пара скасувала свій візит. Цього разу Гаррі відвідав церемонію без дружини.

Принц виступив перед присутніми з промовою, в якій розповів про радощі та труднощі, пов'язані з вихованням дітей.

Принц Гаррі на церемонії WellChild Awards 2023 / Фото: Associated Press

"Батькам, які здійснюють догляд за дітьми в цій кімнаті, я висловлюю моє щире захоплення і повагу. Рівень підтримки та відповідальності, які ви поділяєте щодня, не має собі рівних і неперевершений. Ви заслуговуєте на всю допомогу, яка вам потрібна".

На церемонії герцог Сассекський також поговорив про 42-річну Меган. Він сказав, що його дружина дуже засмучена тим, що не присутня тут, пише People.

Під час своєї промови принц згадав і свою покійну бабусю.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Як ви знаєте, я не зміг бути присутнім на церемонії нагородження минулого року, оскільки моя бабуся померла. Вона була б першою, хто б наполягав на тому, щоб я все одно приходив до вас усіх, а не до неї. І саме тому я знаю, що рівно через рік вона дивиться на всіх зверху. Ми сьогодні ввечері щасливі, що ми разом продовжуємо привертати увагу до такої неймовірної спільноти", — сказав герцог.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, очікується, що Гаррі та Меган возз'єднаються за кілька днів у Німеччині, де вони відвідають "Ігри Нескорених", засновані Гаррі. Цього року вони відбудуться у Дюсельдорфі.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

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