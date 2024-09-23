Приїхав без Меган: принца Гаррі помітили на благодійному концерті

Герцог Сассекський відвідав осінній концерт One805Live, ведучим якого був Кевін Костнер. На заході збирали кошти для місцевих пожежників, поліції та шерифських управлінь, а отримані кошти йдуть на обладнання та ресурси для психічного здоров'я.

Гаррі вийшов на сцену перед сотнями глядачів разом із почесним гостем вечора, пілотом авіації підтримки округу Санта-Барбара Лореном Кортні.

Принц Гаррі та Лорен Кортні / Фото: Getty Images

"Як ви, ймовірно, вже чули, 22 роки військової служби, більше 10 000 годин, і він рідко бачиться зі своєю сім'єю, тому що він завжди тут, літає вертольотами", — сказав принц Гаррі про Кортні. Гаррі поцікавився у пілота, чому у 65 років він все ще літає?

"Я роблю це, тому що мені це подобається, і мені подобається робити це для округу Санта-Барбара. Це корисний досвід, коли ми кудись виходимо: гасимо пожежі, рятуємо когось у глушині, евакуюємо постраждалих після автомобільних аварій або патрулюємо територію, забезпечуючи безпеку громадян", — відповів чоловік, цитує його слова видання People.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Торік у вересні принц Гаррі був присутній на заході разом зі своєю дружиною Меган Маркл. Але герцогиня нездужає, тому вона не змогла супроводжувати чоловіка і цього разу.

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