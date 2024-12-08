Приїхав до Парижа без Кейт: принц Вільям побував на відкритті Собору Паризької Богоматері

На урочистому заході Вільям був присутній від імені батька короля Чарльза III. Він вирушив до Парижа лише за кілька годин після відвідування щорічного різдвяного концерту його дружини принцеси Кейт у Вестмінстерському абатстві, де побував разом з дітьми – Джорджем, Шарлоттою та Луї.

Еммануель Макрон, принц Вільям, Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Принц Вільям приєднався до світових лідерів і глав держав — включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, першу леді Джилл Байден та новобраного президента США Дональда Трампа — на церемонії відзначення реставрації культового готичного собору. На жаль, принцеса Уельська не супроводжувала чоловіка у цій поїздці.

Останній візит принца Вільяма до Парижа відбувся 2017 року, коли він та його дружина Кейт провели два дні у французькій столиці.

Дональд Трамп та принц Вільям / Фото: Associated Press

Також під час поїздки принц Уельський зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбулася у резиденції британського посла у Парижі.

Дональд Трамп та принц Вільям / Фото: Associated Press

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