Прийом у королівському палаці: королева Максима у кутюрі, а шведські королівські особи у яскравих луках

Супроводжувала на прийомі короля його дружина королева Сільвія, а також спадкова принцеса Вікторія з чоловіком кронпринцем Даніелем та дочкою принцесою Естель, а також принц Карл Філіп з дружиною принцесою Софією.

Королівська родина Нідерландів та Швеції / Фото: Getty Images

Королева Максима була у світлій сукні з рукавами-ліхтариками та великим бантом на талії з кутюрної колекції Natan Couture. Жіночий образ королеви доповнювали верблюжа накидка від Valentino та замшеві туфлі на підборах від Gianvito Rossi. А також сережки з діамантами та кунцитом від Steltman Jewellery and Atelier, клатч від Hermes та капелюх-таблетка.

Кронпринцеса Вікторія була в малиновій сукні міді, яку доповнила темно-бордовими туфлями-човниками на підборах, клатчем у тон і в руках тримала шкіряні рукавички. Принцеса зібрала волосся в пучок і доповнила аксесуаром у тон сукні, а ще одягла брошку у вигляді квітки з діамантами та сережки з перлинним камінням. Її чоловік був у синьому костюмі, а дочка принцеса Естель одягла коротку сукню в принт собачий зуб, білі колготи і чорні балетки, а в руках тримала маленьку сумку.

Королівська родина Нідерландів та Швеції / Фото: Getty Images

Також гарне вбрання обрала принцеса Софія. Вона одягла червону сукню довжини міді з рукавами три чверті, поєднуючи її з червоними туфлями та червоним плетеним клатчем та обідком у волоссі. Її чоловік Карл Філіп, як і його батько, король Карл Густав були у військовій формі. А королева Сільвія одягла зелене пальто і підібрала до нього капелюх, чорні балетки та лаковану сумку.

Увечері короля Віллема-Олександра та королеву Максиму чекав прийом у палаці. Вчора ми показували фото з аеропорту, як Максима у бежевому пальті та капелюсі-таблетці прибула з чоловіком-королем до Швеції, де їх зустрічала спадкова пара.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте також: