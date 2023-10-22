Прийшла на церемонію в елегантному луку: який вигляд має мати королеви Летиції

На церемонії "Принцеса Астурійська" мама королеви Летиції з'явилася у чорному вбранні та яскравих туфлях.

71-річна Палома Рокасолано була у чорній короткій сукні з акцентним широким поясом на талії та короткими рукавами, а до неї підібрала рожеві замшеві туфлі на підборах та рожеві рукавички і лаконічний чорний клатч.

Палома Рокасолано – мама королеви Іспанії Летиції / Фото: Getty Images

Своє темне волосся Палома зібрала шпилькою і трохи накрутила локонами, одягла сережки-висячки з перлинами та золотий ланцюжок із хрестом на шию. У макіяжі жінка підкреслила трохи очі та рожевою помадою губи.

Її дочка королева Летиція разом зі своєю родиною – королем Філіпом VI та двома дочками головували на церемонії в Театрі Кампоамор.

Королева Летиція з королем Філіпом VI, доньками Леонор та Софією та свекрухою королевою Софією / Фото: Getty Images

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