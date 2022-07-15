Прийшла на військовий парад: дружина очільника МВС Франції підкреслила вагітний живіт сукнею з принтом

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен і його дружина Роз-Марі Девіллер відвідали щорічний військовий парад до Дня взяття Бастилії у Парижі.

Роз-Марі зараз перебуває на останніх місяцях вагітності. Свій великий живіт вона підкреслила темно-синьою сукнею з білим принтом і на ґудзиках. Образ вона доповнила чорною сумкою на золотому ланцюжку, яку одягла через плече.

Жеральд Дарманен і Роз-Марі Девіллер / Фото: Associated Press

Міністр був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку.

Після військового параду на гостей чекав святковий феєрверк на тлі Ейфелової вежі, яка підсвічувалася різними кольорами. Засвітилася "візитівка" Парижа і синьо-жовтими кольорами на знак підтримки України. Під час цього звучала пісня "Стефанія", з якою український гурт Kalush Orchestra переміг на конкурсі "Євробачення-2022".

Ейфелева вежа / Фото: Associated Press

Ейфелева вежа / Фото: Associated Press

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