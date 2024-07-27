Прийшли підтримати спортсменів: королева Максима із чоловіком та доньками відвідали Олімпійське село

Королівська родина весело проводить час під час Олімпіади у Франції.
27 липня король Віллем-Александр, королева Максима, принцеса Катаріна-Амалія та принцеса Алексія відвідали нідерландських спортсменів в Олімпійському селі в Сен-Дені. Молодшу дочку Аріану пара із собою на цю зустріч не взяла.
Сім'я була у піднесеному настрої, багато усміхалася, розпитувала спортсменів збірної, а також багато фотографувалася. Максима одягла з цього приводу помаранчеву сукню, яка відповідала кольору форми спортсменів її країни, та доповнила її синім жакетом і балетками. На плечі у королеви можна також помітити цікаву в'язану гачком сумку від бренду One & Only.
Принцеси ж вибрали штани. Катаріна-Амалія була в джинсах, жакеті та помаранчевій футболці, а Алексія віддала перевагу темним вільним штанам, білій футболці та кардигану. Король одягнув форму збірної.
А ось днем раніше сім'я разом із королівською родиною Данії — королевою Мері та королем Фредеріком X, відвідали відкриття Олімпіади, яке відбувалося в центрі Парижа на Сені та біля Ейфелевої вежі.
Також зазначимо, що на Олімпійських іграх у Парижі від Нідерландів буде представлено 276 спортсменів у всіх видах спорту. Цього року команда складається зі 162 спортсменок та 114 спортсменів.
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