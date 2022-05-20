"Прийшов час виконати завдання всім українцям": Святослав Вакарчук показав військового з "Азовсталі"

Лідер гурту "Океан Ельзи" закликав підписників робити все можливе, аби повернути героїв із Маріуполя додому.

Святослав Вакарчук опублікував в Instagram відео командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, який розповів про евакуацію з "Азовсталі". Військовий повідомив про три найважливіші для них умови, на яких вони постійно наголошували: цивільні, поранені та загиблі.

"Цивільних вдалося евакуювати. Важкопоранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв процес триває. Та надіюсь найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів. Слава Україні!" – сказав Прокопенко.

Вакарчук, своєю чергою, закликав українців виконати наше завдання - повернути додому всіх героїв-військових із "Азовсталі".

"Героїчна оборона Маріуполя ввійде в підручники історії. І не тільки в Україні, але і в цілому світі. Воїни, які майже три місяці в надлюдських умовах успішно виконували поставлене завдання - справжні герої. Тепер, прийшов час виконати завдання всім Українцям. Повернути кожного Героя додому. І не зупинятися, доки останній з них не повернеться додому. Буде довіку стояти праведне Місто Марії. Доки над гордим Азовом сонце встає", - написав співак.

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