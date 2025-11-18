- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Прізвисько для Меган: як король Чарльз раніше називав свою невістку — герцогиню Сассекську
У короля Чарльза було прізвисько, яке він колись використав для своєї невістки Меган Маркл, перш ніж вона і принц Гаррі залишили королівське життя.
У перші роки свого королівського життя, яке виявилося недовгим, дружина принца Гаррі — Меган — справила враження на свого свекра і воно було таке сильне, що він дав їй дуже несподіване прізвисько.
Хоча король ніколи раніше публічно не називав Меган цим прізвиськом, вважається, що він називав її «вольфрамом». За наявними даними, це твердий і тендітний метал з найвищою температурою плавлення серед усіх відомих елементів, тому це прізвисько було компліментом Меган, що відсилає до її сили та здібностей, пише express.
Королівські експерти протягом багатьох років стверджували, що монарх вигадав невістці це прізвисько через «жорсткий» характер, а інсайдер при дворі одного разу сказав, що це прізвисько використовувалося як ласкаве звернення. Сама Меган ніколи публічно не згадувала прізвисько, яке їй дав король Чарльз.
Нагадаємо, у чоловіка королеви Єлизавети II — принца Філіпа — теж було прізвисько для Меган Маркл і воно було пов’язане з іншою британською герцогинею — Волліс Сімпсон.