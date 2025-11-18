Меган Маркл та король Чарльз III / © Getty Images

Реклама

У перші роки свого королівського життя, яке виявилося недовгим, дружина принца Гаррі — Меган — справила враження на свого свекра і воно було таке сильне, що він дав їй дуже несподіване прізвисько.

Хоча король ніколи раніше публічно не називав Меган цим прізвиськом, вважається, що він називав її «вольфрамом». За наявними даними, це твердий і тендітний метал з найвищою температурою плавлення серед усіх відомих елементів, тому це прізвисько було компліментом Меган, що відсилає до її сили та здібностей, пише express.

Король Чарльз, королева Камілла і Меган Маркл / © Associated Press

Королівські експерти протягом багатьох років стверджували, що монарх вигадав невістці це прізвисько через «жорсткий» характер, а інсайдер при дворі одного разу сказав, що це прізвисько використовувалося як ласкаве звернення. Сама Меган ніколи публічно не згадувала прізвисько, яке їй дав король Чарльз.

Реклама

Король Чарльз III / © Getty Images

Нагадаємо, у чоловіка королеви Єлизавети II — принца Філіпа — теж було прізвисько для Меган Маркл і воно було пов’язане з іншою британською герцогинею — Волліс Сімпсон.