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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Прізвисько принца Гаррі для королеви Камілли: як син Чарльза називав свою мачуху

У гучних мемуарах «Запасний» принц Гаррі обрушився з критикою на свою мачуху Каміллу і розсекретив, як називав її в той період часу, коли їхні стосунки з Чарльзом вийшли на новий рівень.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гаррі та королева Камілла

Принц Гаррі та королева Камілла / © Associated Press

У книжці герцог Сассекський назвав другу дружину свого батька «Іншою жінкою», показавши, що її стосунки з його батьком, королем Чарльзом «бентежили» і «терзали» і його, і принца Вільяма протягом усього їхнього дитинства. Брати не були проти того, щоб у їхнього батька були романтичні стосунки з Каміллою, але заперечували проти їхнього весілля.

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Говорячи про союз Чарльза і Камілли у своїй книжці, Гаррі пояснив:

«Незважаючи на те, що Віллі і я вмовляли його цього не робити, тато наважився. Ми потиснули йому руку, побажали йому всього найкращого. Жодних образ», — написав Гаррі. «Ми зрозуміли, що він нарешті буде з жінкою, яку кохає, з жінкою, яку він завжди кохав», — цитує слова Гаррі express.co.uk.

Чарльз, Камілла та Гаррі / © Associated Press

Чарльз, Камілла та Гаррі / © Associated Press

Нагадаємо, у квітні 2025 року Чарльз та Камілла відсвяткували двадцяту річницю від дня свого весілля, а цей день вони провели у сонячній Італії.

Раніше ми розповідали, у чому секрет щасливого шлюбу королівської пари.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

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