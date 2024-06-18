Про це говорила і принцеса Діана: принц Гаррі розповів, хто перший назвав його "запасним"

Принца Гаррі змалку в королівській родині називали "запасним принцем". Про це розповідала публічно і його мама принцеса Діана.

У своїй книжці мемуарів, яку герцог Сассекський так і назвав "Запасний", він написав, що першим його так назвав його батько король Чарльз III. Про це говорила і принцеса Діана у своїй автобіографічній книжці, яку написав Ендрю Мортон і яка називалася "Діана. Справжня історія з її вуст".

"Я знала, що у нас буде ще один хлопчик, бо бачила результати сканування. Чарльз завжди мріяв про дівчинку. Він хотів двох дітей і хотів дівчинку. Я знала, що Гаррі хлопчик і не сказала йому. Гаррі з'явився на світ, у Гаррі було руде волосся, Гаррі був хлопчиком. І в нього ще й руде волосся". Щось усередині мене померло", — згадувала той період свого життя Діана.

Принцеса Діана та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Саме в той момент Чарльз і назвав сина запасним, упустивши фразу: "Чудово! Тепер ти подарувала мені спадкоємця і запасного. Моя робота завершена".

Мабуть, принцу Гаррі досі цей жарт здається не смішним. Він навіть свою книжку так назвав. Очевидно, що принц таїть давню образу на свого батька за це прізвисько, пише express.co.uk.

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що принц готує до видання другу книжку мемуарів. Ми писали про що вона буде і що ще може розповісти світові про себе герцог Сассекський.

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