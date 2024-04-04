Про це говорять: принцеса Леонор літала з Мадрида до Нью-Йорка до хлопця

18-річна іспанська принцеса Леонор здійснила таємну поїздку до Нью-Йорка під час великодніх канікул.

Відомо, що старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI вирушила туди не просто так, а на зустріч зі своїм давнім другом Габріелем Джакомеллі, з яким Леонор навчалася в Атлантичному коледжі UWC в Уельсі.

Це той молодий хлопець, якого сфотографували під час відвідування Іспанії 2022 року і який супроводжував принцесу на дні народження її бабусі Паломи Рокасолано. Фото показує сайт royalfamily.

Ходять чутки, що відтоді Габріеля та Леонор пов'язують романтичні стосунки. Хоча іспанські ЗМІ стверджують, що вони просто добрі друзі.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Відомо, що мати Габріеля працює у сфері реклами, а батько — експерт у міжнародному фінансовому секторі та працює у Deutsche Bank. Живе хлопець зі своєю родиною у багатоквартирному будинку на березі річки Ґудзон, неподалік Волл-стріт.

Іспанське видання Hola! проте рішуче заперечує будь-які романтичні зв'язки між спадкоємицею престолу та її колишнім однокласником.

"Дочка короля і королеви не підтримувала і не підтримує сентиментальних стосунків зі своїм супутником зі школи-інтернату в Уельсі", — рішуче заявляють вони, даючи зрозуміти, що це лише дружнє возз'єднання.

На тлі чуток про те, що батьки принцеси стурбовані її безпекою і тим способом життя, яким хоче жити юна Леонор, напрошується питання, а чи справді вони з Габріелем лише друзі.

Нагадаємо, принцеса Леонор — майбутня королева Іспанії. Нині вона навчається у військовій академії у Сарагосі, де й мешкає.

Принцеса Леонор та її батько король Філіп VI / Фото: Associated Press

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