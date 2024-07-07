Про це розповідав принц: чому друге побачення Меган і Гаррі стало для пари особливим

4 липня – важлива дата для принца Гаррі та Меган Маркл і герцог сам про це розповів.

Вони познайомилися 2016 року та перше побачення пари відбулося 3 липня. Воно пройшло так добре, що Меган та Гаррі домовилися зустрітися наступного дня – 4 липня.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі згадував у своїх мемуарах "Запасний" цей день так:

"Вона увійшла, одягнена в гарну блакитну сукню в білу смужку. Вона вся сяяла. Я встав і сказав: "Я несу подарунок". Рожеву коробку. Я простягнув її вперед. Вона захопила її. "Що це? Вона відкрила коробку", — продовжив він. "Кекси. Червоні, білі та сині кекси, якщо бути точним. На честь Дня незалежності. Я щось сказав про те, що у британців зовсім інший погляд на День незалежності, ніж у янкі, ну та гаразд", — цитує слова принца видання People.

На той час принц Гаррі жив у Великій Британії, а Меган, яка народилася в Каліфорнії, знаходилася в Канаді, де знімалася в серіалі "Форс-мажори".

Очевидно, саме це побачення з Меган дуже запам'яталося принцу Гаррі. Вже через рік пара оголосила про свої заручини, а ще через рік одружилася на розкішній церемонії в соборі Святого Георгія у Віндзорі.

Меган і Гаррі в день весілля, травень 2018 року / Фото: Associated Press

Зараз подружжя виховує двох дітей – сина принца Арчі та дочку принцесу Лілібет і живе в Каліфорнії.

Меган і Гаррі з дочкою Лілібет, фото з документального серіалу "Гаррі та Меган" на Netflix

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як принц Вільям втер носа Меган і Гаррі після концерту Тейлор Свіфт у Лондоні.

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