Про це всі говорять: Меган Маркл розлютила фанатів Памели Андерсон

Шоу Меган Маркл, яке отримало назву "З любов'ю, Меган" і вийде на Netflix 4 березня, ще не встигло вийти в ефір, а вже зіткнулося з негативною реакцією публіки. Щоправда, не публіки Меган.

Фанати Памели Андерсон звинувачують герцогиню Сассекську у плагіаті. Знову, так-так, вам не здалося.

Шанувальники зірки Playboy стверджують, що шоу Меган Маркл про стиль життя є копією кулінарного серіалу Памели Андерсон, яке називається "Готуємо з любов'ю від Памели", його презентація відбулася 25 лютого на каналі Food Network Canada, а рекламний ролик був випущений у жовтні 2024 року.

Користувачі в соцмережах відзначають дивну схожість між двома шоу, які мають дуже схожі концепції.

Памела Андерсон / Фото: Instagram Памели Андерсон

Починаючи зі схожих назв шоу (в обох є слово "з любов'ю") і закінчуючи естетикою трейлера і тим, як обидві акторки проводять час у своїх садах і збирають свіжі продукти, а відомі шефкухарі допомагають їм на кухні, — фанати ставлять під сумнів, що це не плагіат.

Трейлер Андерсон починається з того, що вона йде своїм садом і кухнею і каже: "Я люблю готувати. Мені просто завжди хотілося вивести все на новий рівень".

А трейлер Меган починається з того, що вона йде своїм садом на кухню і каже: "Мені завжди подобалося брати щось звичайне і надавати йому більш благородний вигляд".

Фанати Андерсон нещадні. Вони кажуть, що шоу Меган настільки схоже на шоу Памели, що це просто дивно.

Однак деякі люди виступили на її захист, заявивши, що всі шоу про стиль життя схожі одне на одного і що "якщо Меган Маркл копіює Памелу Андерсон, то Андерсон копіює Марту Стюарт".

Шоу Меган Маркл, фото: Netflix

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл звинуватили і у плагіаті, коли вона запустила свій бренд As Ever. Спершу з'ясувалося, що герб, який використовується на логотипі, напрочуд схожий на герб іспанського містечка Порререс, а пізніше, що в Нью-Йорку вже існує бренд з такою назвою.

Шоу Меган Маркл, фото: Netflix

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