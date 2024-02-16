Про королеву Нідерландів Максиму зняли драматичний серіал: представлений перший тизер

Про життя нідерландської королеви Максими зняли серіал.
Нещодавно був представлений драматичний перший трейлер серіалу, який називається "Максима", який розповість глядачеві про злети та падіння аргентинки Максими Соррегьєти та її історію кохання зі спадковим принцем Нідерландів Віллемом-Олександром.
Нідерландський стримінговий сервіс Videoland випустив тизер перед прем'єрою шестисерійного серіалу, що вийде 20 квітня.
У серіалі покажуть першу зустріч Максими та її майбутнього чоловіка, вони познайомилися у Севільї 1999 року. Також покажують першу зустріч Максими з її майбутніми родичами – батьками Віллема-Олександра – королевою Беатрікс та принцом Клаусом.
Роль королеви грає аргентинська акторка Дельфіна Чавес. З перших кадрів у ролику показано дитинство Максими, а оповідання починається з голосу за кадром:
"Мій батько завжди казав мені, що я маю прагнути до найвищого, багато працювати. Він навчив мене всьому. Я та, хто я є, завдяки йому", - говорить Максима.
Можна побачити, як Беатрікс, тодішня королева Нідерландів, каже Максиму: "Я розумію, чому ти йому подобаєшся".
Драматичний серіал розповість про виховання королеви Максими в Аргентині, її дитинстві, дорослішанні, і про те, як випадкова зустріч із майбутнім королем Нідерландів назавжди змінила її життя.
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