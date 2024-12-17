Про нього знову всі говорять: принц Ендрю потрапив у черговий скандал

Герцог Йоркський може пропустити різдвяний обід у Букінгемському палаці та службу у Сандрінгемі. Принаймні, так хотів би король Чарльз III.

Минулого тижня принц Ендрю став об'єктом чергового скандалу, коли з'ясувалося, що "близька довірена людина" герцога була передбачуваним китайським шпигуном, якому заборонили в'їзд до Великої Британії після розслідування МІ5.

Очікуваний агент був настільки близьким до принца Ендрю, що двічі відвідував Букінгемський палац, а також Сент-Джеймський палац та Віндзорський замок, пише Daily Mail.

Кажуть, король Чарльз розлютився через те, що його молодший брат знову втягнув королівську родину в скандал. Монарх хоче, щоб принц Ендрю сам ухвалив рішення відмовитися від появи на публіці в найближчому майбутньому, а не змушував Його Величність брати справу до своїх рук і усувати його від усіх публічних заходів цього святкового сезону.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Ендрю мав приєднатися до сім'ї на різдвяній службі у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі та провести Різдво разом зі своєю колишньою дружиною Сарою, а також дочками принцесами Беатріс та Євгенією та їхніми дітьми.

Принцеса Євгенія, принц Ендрю та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

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