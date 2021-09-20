Про покійного принца Філіпа вийде документальний фільм

Вийде документальна картина в середу, 22 вересня, на каналі BBC One.

Британська королівська сім'я поділилася, що цього тижні в Великій Британії вийде новий документальний фільм, присвячений життю і роботі герцога Единбурзького, який помер навесні цього року, недоживши до свого 100-річчя усього пару місяців.

У зніманнях документального фільму взяли участь усі близькі принца члени королівської сім'ї, включно з принцом Уельським, герцогом Кембриджським і Сассекським, принцесою Анною і графом Уессекським. Усі вони поділилися спогадами про свого батька і дідуся.

Принц Філіп мав чудове почуття гумору, тому герої фільму також розкажуть у кумедні історії і жарти пов'язані з герцогом Единбурзьким.

Напередодні виходу картини сім'я поділилася в соцмережах першими кадрами.

Фільм отримав назву Prince Philip: The Royal Family Remembers і стане даниною поваги Його Королівській Високості, в ньому будуть показані кадри з сімейних архівів, які раніше не публікувалися. Також творці документального фільму отримали ексклюзивний доступ до залів Букінгемського палацу і зустрілися з деякими з його найближчих співробітників. Фільм розповість ще і про кар'єру Філіпа в Королівському флоті.

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Принц Філіп, герцог Единбурзький (25 фото)

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