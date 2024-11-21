Про Сассекських зняли новий фільм: що нам покажуть у стрічці про Меган і Гаррі

Новий фільм про принца Гаррі та Меган Маркл вийде в ефір 3 грудня і обіцяє ексклюзивні одкровення про герцога і герцогиню Сассекських.
Фільм під назвою "Гаррі — втрачений принц" вийде в ефір на німецькому каналі ZDF.
За повідомленням Express.co.uk, документальний фільм розповідає про труднощі, з якими довелося зіткнутися принцу Гаррі в королівській родині після його рішення відмовитися від королівських обов'язків у січні 2020 року.
За даними ZDF, у фільмі розповідається про те, як королівська родина має справу зі значними змінами після "Мегзіту", зокрема смертю королеви Єлизавети II та такими проблемами, як рак у короля Чарльза III та у принцеси Уельської Кейт.
"Навіть у добровільному вигнанні в Монтесіто принц Гаррі залишається фігурою, що викликає суспільний інтерес. Його прихильність до благодійних організацій — таких як Invictus Games, які він заснував для поранених військовослужбовців — завжди ставить його в центр уваги", — йдеться в описі до фільму.
У фільмі також порушується питання про те, як Гаррі з улюбленого члена королівської родини перетворився на суперечливу фігуру, а всі його викриття останніми роками спричинили багато проблем у сім'ї.
Нагадаємо, раніше Гаррі та Меган представили свій документальний фільм на Netflix, у якому розповіли свою історію.
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