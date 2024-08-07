Про що думала Меган: експертка з мови тіла розшифрувала жести герцогині Сассекської під час нещодавнього інтерв'ю

Меган Маркл приїхала на інтерв'ю з Джейн Полі для програми "CBS, у якій обговорювалася нова програма під назвою The Parents Network через фонд Сассекських Archewell Foundation для підтримки батьків, чиї діти постраждали від соціальних мереж.

Меган Маркл

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс заявила, що коли Меган говорила про своє власне психічне здоров'я і розповідала про пережитий досвід та суїцидальні думки, вона поклала руку на коліно Гаррі, а це показує, що герцогиня "шукає підтримки" від свого чоловіка.

"Коли інтерв'ю фокусується на стражданнях Меган, ми бачимо, як її права рука витягнута і кладеться на ногу Гаррі. Цей жест може служити кільком цілям. Але є певна настороженість у нахилі голови Гаррі і в тому, як він дивиться на обличчя своєї дружини, що може означати, що вона використовує дотик як заспокійливий знак, щоб дати йому зрозуміти, що з нею все гаразд, обговорюючи свій шлях зцілення", — каже експертка, цитує express.co.uk.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Шанувальники ж оцінили не те, як Меган торкалася Гаррі, а те, який вона мала вигляд під час цього інтерв'ю. Герцогиня обрала для виходу стильний аутфіт від Ralph Lauren, а королівські шанувальники оцінили її ніжний макіяж у натуральних відтінках.

Читайте також:

Меган Маркл і принц Гаррі (13 фото)