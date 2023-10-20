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Про що шкодує король: Чарльз III розповів про момент, який його засмутив після коронації

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Про що шкодує король: Чарльз III розповів про момент, який його засмутив після коронації

Король Чарльз / Фото: Getty Images

На світському заході король Чарльз назвав свій найбільший жаль з приводу вихідних, присвячених його коронації.

Монарх зізнався, що вихідні, присвячені його коронації, були прекрасними, але найбільше він шкодує, що виконавців на концерті у Віндзорському замку він бачив погано. Чарльз заявив, що йому хотілося б сісти ближче чи взяти бінокль.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

На цьому урочистому концерті до короля тоді приєдналися й інші члени сім'ї – принц і принцеса Уельські, принцеса Анна, герцог і герцогиня Единбурзькі. Під час вчорашнього прийому в Букінгемському палаці, про який ми писали раніше, король Чарльз подякував усім організаторам цього історичного заходу.

Король Чарльз та королева Камілла на коронаційному концерті / © Associated Press
Король Чарльз та королева Камілла на коронаційному концерті / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що королівські шанувальники стурбовані тим, який вигляд мають руки короля Чарльза III.

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Дата публікації
Перегляди
487
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