Про що шкодує "запасний" принц: Гаррі розповів про останню розмову з мамою принцесою Діаною

У своїй книжці "Запасний" принц написав про те, якою була їхня остання розмова. Це сталося 31 серпня 1997 року в день, коли принцеса Діана знаходилася за сотні кілометрів від Лондона, в Парижі. Вона зателефонувала додому, щоб поговорити зі своїми синами за кілька годин до трагедії, яка забрала її життя.

Принцеса Діана з сином Гаррі / Фото: Getty Images

У книжці герцог Сассекський поділився своїм найбільшим жалем з приводу розмови, яка відбулася за кілька годин до трагічної смерті матері.

"Мені хотілося б копнути глибше і розповісти матері все, що лежить у мене на серці, особливо мій жаль з приводу того, що ми востаннє розмовляли телефоном. Вона зателефонувала рано ввечері, в ніч аварії, але я бігав з Віллі та моїми кузенами і не хотів припиняти гратися. Я квапливо відключив маму від телефону. Мені хотілося б перепросити за це. Мені хотілося знайти слова, щоб описати, як я її люблю", - писав Гаррі.

Принцеса Діана з сином Гаррі / Фото: Associated Press

Раніше герцог Сассекський розповів, хто першим назвав його "запасним" принцом. Цю інформацію у своїй книжці "Діана. Справжня історія з її вуст" підтверджувала і його мати.

Принц Гаррі та герцогиня Меган / Фото: Associated Press

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