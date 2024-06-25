Про що шкодує "запасний" принц: Гаррі розповів про останню розмову з мамою принцесою Діаною

Принцові Гаррі було 12, коли загинула його мати принцеса Уельська Діана.
У своїй книжці "Запасний" принц написав про те, якою була їхня остання розмова. Це сталося 31 серпня 1997 року в день, коли принцеса Діана знаходилася за сотні кілометрів від Лондона, в Парижі. Вона зателефонувала додому, щоб поговорити зі своїми синами за кілька годин до трагедії, яка забрала її життя.
У книжці герцог Сассекський поділився своїм найбільшим жалем з приводу розмови, яка відбулася за кілька годин до трагічної смерті матері.
"Мені хотілося б копнути глибше і розповісти матері все, що лежить у мене на серці, особливо мій жаль з приводу того, що ми востаннє розмовляли телефоном. Вона зателефонувала рано ввечері, в ніч аварії, але я бігав з Віллі та моїми кузенами і не хотів припиняти гратися. Я квапливо відключив маму від телефону. Мені хотілося б перепросити за це. Мені хотілося знайти слова, щоб описати, як я її люблю", - писав Гаррі.
Раніше герцог Сассекський розповів, хто першим назвав його "запасним" принцом. Цю інформацію у своїй книжці "Діана. Справжня історія з її вуст" підтверджувала і його мати.
Читайте також:
- Друга книжка мемуарів Гаррі: про що ще може розповісти скандальний принц
- Більше не друзі: стало відомо, чому Бекхеми перестали спілкуватися з Меган та Гаррі
- Його це турбує: стало відомо, про що найбільше засмучується принц Гаррі після виходу з сім'ї