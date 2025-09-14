Про що мріє принц Гаррі: його друзі поділилися з пресою головною метою герцога

Принц Гаррі / © Associated Press

Друг принца Гаррі розповів журналістам Daily Mail про те, що герцог хоче привезти своїх дітей назад до Великої Британії і показати їм місця, де він виріс.

Гаррі та Меган переїхали до США п’ять років тому. Цього тижня Гаррі приїздив до Лондона, щоб відвідати церемонію Well Child Awards. Меган Маркл не була у Великій Британії від вересня 2022 року, а їхні діти, принц Арчі та принцеса Лілібет не поверталися з часу святкування платинового ювілею покійної королеви Єлизавети II у червні того ж року.

Гаррі та Меган з дітьми / © Instagram Меган Маркл

У травні в інтерв’ю ВВС принц Гаррі сказав, що він «сумує за Великою Британією», але не може уявити собі повернення туди разом зі своєю родиною.

«Зараз я не уявляю собі світу, в якому я б привіз дружину та дітей назад до Великої Британії. Я сумую за цією країною», — заявив тоді принц.

Принц Гаррі з донькою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Друг герцога поділився з пресою інформацією про те, що Гаррі не залишає надій, що одного разу йому вдасться привезти сина та дочку на свою батьківщину та показати їм місця, де він виріс.