Про шлюб принцеси Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці ходять дивні чутки

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Реклама

Днями пару заскочили виходячи з ресторану Eel Sushi в Лондоні, де вони були присутні на дні народження свого друга. А 22 березня газета The Mail on Sunday повідомила про «дистанцію» між Беатріс та Едо на тлі нещодавніх скандалів, які пов'язують батьків принцеси — колишнього принца Ендрю та Сару Фергюсон із Джеффрі Епштейном.

Видання заявило, що скандал, що вибухнув, вбиває клин між принцесою Беатріс і її чоловіком, італійським забудовником, за якого вона вийшла заміж 2020 року. Видання стверджувало, що поки Беатріс спокійно підтримувала своїх батьків у цей час, Едо був повністю захоплений роботою.

«У них уже деякий час не все гладко, але Беатріс сповнена рішучості подолати труднощі та знайти вихід. Беатріс дуже відрізняється від своєї сестри принцеси Євгенії. Вона дійсно хоче бачити в людях тільки добре і заплющує очі на неприємні істини — саме тому вона заплющувала очі на поведінку свого батька, і те саме стосується її віри в Едо. Вона хоче залишитися з ним, але він, здається, все більше відволікається на роботу та поїздки. Саме тоді, коли вона його найбільше потребує, він починає віддалятися», — зазначає джерело.

Реклама

Інше близьке до пари джерело, ексклюзивно повідомило виданню People, що будь-які чутки про проблеми у шлюбі між 37-річною Беатріс і 42-річним Едо — це «повна нісенітниця».

Нагадаємо, на початку лютого, через кілька днів після публікації Міністерством юстиції США матеріалів у справі Епштейна, Едоардо з'явився у відеоролику в Instagram, де він розповідав про поїздку до Маямі та Палм-Біч у Флориді, тоді як негативні заголовки про його родичів з боку дружини домінували у новинному потоці.

Він дуже переживає, що родичі дружини вплинуть на його бізнес. Останнім часом справи у його фірми йдуть добре, і він знайшов хороших інвесторів серед багатих жителів Котсуолдса, але це забирає у нього багато часу та енергії», - повідомило джерело Mail. «Зараз він думає лише про себе. Беатріс просто шкода».

Принцеса не коментує своє особисте життя і намагається зараз не з'являтися на публіці.