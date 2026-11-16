Про це ніхто не розповідав раніше: де був король Чарльз III, коли дізнався про смерть своєї матері Єлизавети II

Король Чарльз і королева Єлизавета II / © Associated Press

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Автор нової книжки про британського монарха короля Чарльза III Роберт Гардман розкриває цікаві подробиці його життя у своїй новій книзі.

У видавництві "Фоліо" вийшла нова книжка про короля Великої Британії, яка так і називається "Чарльз III". У ній автор торкається багато особистих тем монарха. Один епізод нам особливо запам'ятався і в ньому пишеться про те, як Чарльз дізнався про смерть його матері - королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 в шотландському замку Балморал.

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Королева Єлизавета II / © Associated Press

Автор пише, що Чарльз III дізнався, що він став новим монархом Великої Британії, перебуваючи за кермом.

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«Кожен школяр знає, що найдовше правління в британській історії почалося, коли принцеса Єлизавета в Кенії спостерігала з гілок гігантського фігового дерева за тваринами біля водопою і раптом дізналася про смерть свого батька короля Георга VI, який помер увісні 6 лютого 1952 року. Його дочка зійшла на дерево, як принцеса, а спустилася з нього вже як королева. Історія також зафіксує той факт, що через сім десятиліть, в день 8 вересня 2022 року її син і спадкоємець корони, перебуваючи на безіменній шотландській сільській дорозі за кермом свого автомобіля, вперше почув звернення Ваша Величносте.

Король Чарльз і королева Єлизавета II / © Associated Press

Раніше того ж дня він уже відвідував королеву в замку Балморал, а потім провів кілька годин неподалік Біргголла, перш ніж повернутися до замку. Так само, як і його покійна мати, він сів у машину як принц Уельський і герцог Ротсейський, його титул під час перебування в Шотландії, а за двадцять хвилин вийшов з неї як король Чарльз поряд з новою королевою», — пише Гардман у книжці, вперше при цьому розкриваючи подробиці того дня.

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