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Про це ніхто не розповідав раніше: де був король Чарльз III, коли дізнався про смерть своєї матері Єлизавети II
Принц Уельський не знав, що не носить цей титул, коли просто проїжджав дорогою сільської місцевості.
Автор нової книжки про британського монарха короля Чарльза III Роберт Гардман розкриває цікаві подробиці його життя у своїй новій книзі.
У видавництві "Фоліо" вийшла нова книжка про короля Великої Британії, яка так і називається "Чарльз III". У ній автор торкається багато особистих тем монарха. Один епізод нам особливо запам'ятався і в ньому пишеться про те, як Чарльз дізнався про смерть його матері - королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 в шотландському замку Балморал.
Автор пише, що Чарльз III дізнався, що він став новим монархом Великої Британії, перебуваючи за кермом.
«Кожен школяр знає, що найдовше правління в британській історії почалося, коли принцеса Єлизавета в Кенії спостерігала з гілок гігантського фігового дерева за тваринами біля водопою і раптом дізналася про смерть свого батька короля Георга VI, який помер увісні 6 лютого 1952 року. Його дочка зійшла на дерево, як принцеса, а спустилася з нього вже як королева. Історія також зафіксує той факт, що через сім десятиліть, в день 8 вересня 2022 року її син і спадкоємець корони, перебуваючи на безіменній шотландській сільській дорозі за кермом свого автомобіля, вперше почув звернення Ваша Величносте.
Раніше того ж дня він уже відвідував королеву в замку Балморал, а потім провів кілька годин неподалік Біргголла, перш ніж повернутися до замку. Так само, як і його покійна мати, він сів у машину як принц Уельський і герцог Ротсейський, його титул під час перебування в Шотландії, а за двадцять хвилин вийшов з неї як король Чарльз поряд з новою королевою», — пише Гардман у книжці, вперше при цьому розкриваючи подробиці того дня.