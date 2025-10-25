Про це жартують через багато років: як принц Вільям оконфузився на весіллі з Кейт Міддлтон

Весілля Кейт та Вільяма / © Associated Press

Від дня весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон минуло вже понад 14 років, а шанувальники королівської родини тільки зараз дізналися про одну кумедну ситуацію, що сталася з принцом Вільямом того дня через хвилювання.

Після церемонії вінчання Кейт і Вільяма вітали мільйони шанувальників, що заповнили вулиці Лондона. Потім пара попрямувала до Букінгемського палацу, де покійна королева влаштувала на їхню честь прийом.

Весілля Кейт та Вільяма, 2011 рік / © Associated Press

Коли прийшов час їхати, принц Вільям та Кейт сіли у вінтажний Aston Martin, який мати подарувала принцу Чарльзу на його 21-й день народження. Вільям спитав у батька дозволу, щоб використати саме цей автомобіль. Через багато років стало відомо, що сівши тоді за кермо Вільям забув зняти ручник, через що потім у автомобіля були проблеми.

Весілля Кейт та Уїльяма, 2011 рік / © Associated Press

«Коли принц Вільям вивозив Кетрін з Букінгемського палацу, не знімаючи ручне гальмо. Навіть у казках бувають кумедні моменти», — йдеться у підписі до відео, опублікованому в Instagram.

Артур Едвардс, королівський фотограф газети The Sun, пізніше розповів про те, що сталося у програмі BBC Desert Island Discs:

«Я розмовляв про це з тодішнім принцом Чарльзом. Я запитав: „Ви не заперечуєте, якщо він позичить вашу машину?“. Однак тодішній принц Чарльз запевнив Едвардса, що Вільям запросив дозвіл, перш ніж використати його у день свого весілля. Однак Едвардс зазначив, що того дня зі старим спортивним автомобілем, схоже, виникли проблеми.

«Так. Тому що він не зняв ручне гальмо», — підтвердив Чарльз.

Весілля Кейт та Вільяма, 2011 рік / © Associated Press

Що ж такі конфузи трапляються, як бачимо, і з королівськими особами.

