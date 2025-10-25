- Дата публікації
Про це жартують через багато років: як принц Вільям оконфузився на весіллі з Кейт Міддлтон
Пара одружилася у Вестмінстерському абатстві у Лондоні 29 квітня 2011 року.
Від дня весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон минуло вже понад 14 років, а шанувальники королівської родини тільки зараз дізналися про одну кумедну ситуацію, що сталася з принцом Вільямом того дня через хвилювання.
Після церемонії вінчання Кейт і Вільяма вітали мільйони шанувальників, що заповнили вулиці Лондона. Потім пара попрямувала до Букінгемського палацу, де покійна королева влаштувала на їхню честь прийом.
Коли прийшов час їхати, принц Вільям та Кейт сіли у вінтажний Aston Martin, який мати подарувала принцу Чарльзу на його 21-й день народження. Вільям спитав у батька дозволу, щоб використати саме цей автомобіль. Через багато років стало відомо, що сівши тоді за кермо Вільям забув зняти ручник, через що потім у автомобіля були проблеми.
«Коли принц Вільям вивозив Кетрін з Букінгемського палацу, не знімаючи ручне гальмо. Навіть у казках бувають кумедні моменти», — йдеться у підписі до відео, опублікованому в Instagram.
Артур Едвардс, королівський фотограф газети The Sun, пізніше розповів про те, що сталося у програмі BBC Desert Island Discs:
«Я розмовляв про це з тодішнім принцом Чарльзом. Я запитав: „Ви не заперечуєте, якщо він позичить вашу машину?“. Однак тодішній принц Чарльз запевнив Едвардса, що Вільям запросив дозвіл, перш ніж використати його у день свого весілля. Однак Едвардс зазначив, що того дня зі старим спортивним автомобілем, схоже, виникли проблеми.
«Так. Тому що він не зняв ручне гальмо», — підтвердив Чарльз.
Що ж такі конфузи трапляються, як бачимо, і з королівськими особами.
Нагадаємо, раніше ми показували добірку фотогарфій, як королева Єлизавета II любила їздити за кермом.