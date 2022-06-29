Про викидень і про чоловіка-фемініста: Меган Марл дала нове інтерв'ю

Меган Маркл дала нове відверте інтерв'ю журналу Vogue, в якому розповіла про дві вагітності та свого чоловіка принца Гаррі. Торкнулася й теми викидня, який пережила.

Днями Верховний суд США скасував право на аборт постановою, яка ліквідувала майже піввіковий конституційний захист з одного з найспірніших питань в історії Америки – права на аборт.

Герцогиня Сассекська разом із Глорією Стайнем – американською феміністкою, журналісткою, соціальною та політичною активісткою зустрілися, щоб обговорити цю гарячу тему заборони абортів. З ними поговорила Джессіка Йеллін – журналістка та засновниця незалежної медіакомпанії News Not Noise. Повний текст інтерв'ю двох активісток читайте на сайті Vogue, ми ж розповімо вам короткий зміст розмови.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган та заборона абортів в США

"Це дуже реально впливає на жіночі тіла і життя, починаючи від сьогоднішнього дня. Жінки вже діляться історіями про те, як їхня фізична безпека наражається на небезпеку. Жінки, які мають кошти, поїдуть робити аборт, а ті, у кого їх немає, можуть спробувати зробити це самі, наражаючи себе на величезний ризик. Деяким доведеться закуповувати таблетки для аборту в нерегульованих аптеках. Інші вагітні і невідкладна медична допомога будуть у владі лікарів і юристів, щоб визначити, чи можна взагалі виконати процедуру, необхідну для порятунку життя. Про що це говорить жінкам? Це говорить нам, що наша фізична безпека не має значення, і в результаті ми не маємо значення. Але жінки мають значення".

Про високий ризик материнської та дитячої смертності, особливо серед чорношкірих жінок

"Ці проблеми найбільше впливають на кольорових жінок, і особливо на чорношкірих жінок, тому що у більшості з нас немає такого ж доступу до охорони здоров'я, економічних можливостей, ресурсів психічного здоров'я… цей список можна продовжити. Важко переоцінити те, що це рішення зробить із цими спільнотами”.

Про важливість розмов про аборти та жіноче здоров'я

"Я думаю про те, як мені пощастило мати двох дітей. Я знаю, як це мати зв'язок з тим, що росте всередині твого тіла. Те, що відбувається з нашим тілом, є настільки глибоко особистим, що також може призвести до мовчання та стигматизації. Чим більше ми нормалізуємо розмову про речі, які впливають на наше життя і тіло, тим більше людей будуть розуміти, наскільки необхідно мати захист: мова йде про фізичну безпеку жінок, це також стосується економічної справедливості, індивідуальної автономії і того, яким ми є суспільством. Ніхто не повинен бути примушений до ухвалення рішення, яке він не хоче ухвалювати, або яке є небезпечним, чи ставить під загрозу власне життя.

Відверто кажучи, чи то жінка, яка потрапила в таку ситуацію, чи жінка, не готова створити сім'ю, або навіть пара, яка заслуговує на те, щоб планувати свою сім'ю так, як це має для них найбільший сенс, йдеться про вибір".

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

В інтерв'ю Меган також сказала, що її чоловік — принц Гаррі — фемініст. І його реакція, коли він дізнався про заборону абортів у США минулого тижня, була такою самою, як і її власна.

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