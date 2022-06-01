Про війну, коханого чоловіка Філіпа і своє правління: відомі висловлювання королеви Єлизавети II

Королева Великої Британії Єлизавета, яка цього тижня святкує свій платиновий ювілей, жодного разу не давала інтерв'ю за всі 70 років свого правління, але її регулярні публічні виступи часто розходяться на цитати.

Напередодні святкування королівського ювілею пропонуємо ознайомитися із найвідомішими цитатами та висловлюваннями королеви, які зібрало видання Daily Mail.

Маленька принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

"Неминуче, що я повинна здаватися багатьом із вас досить віддаленою фігурою, спадкоємицею королев та королів історії".

"Я не можу вести вас у бій. Я не даю вам законів і не здійснюю правосуддя. Але я можу зробити ще щось. Я можу віддати вам своє серце і свою відданість цим старим островам і всім народам нашого братства народів".

Військова радіопередача, в якій Єлизавета брала участь зі своєю молодшою сестрою, принцесою Маргарет, 13 жовтня 1940 року

Принцеси Маргарет та Єлизавета / Фото: Associated Press

"Коли настане мир, пам'ятайте, що ми, сьогоднішні діти, повинні будемо зробити завтрашній світ кращим і щасливішим. Моя сестра поруч зі мною, і ми обидві побажаємо вам на добраніч. Ходімо, Маргарет. На добраніч, діти. На добраніч і удачі вам усім".

Виступ у день її 21-річчя, 21 квітня 1947 року, переданий радіо з Кейптауна

"Я заявляю перед усіма вами, що все моє життя, довге чи коротке, буде присвячене служінню вам і служінню нашій великій імператорській сім'ї, до якої ми всі належимо".

Промова в день її коронації, 2 червня 1953 року

Королева Єлизавета II та принц Філіп у день її коронації, 1953 рік / Фото: Getty Images

"Я щиро поклялася служити вам, як багато хто з вас присягнув мені. Все своє життя і всім серцем я прагну бути гідною вашої довіри".

Телезвернення після загибелі принцеси Діани в автокатастрофі в Парижі, вересень 1997 року

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

"Те, що я говорю вам зараз, як ваша королева і як бабуся, я говорю від щирого серця... Ніхто з тих, хто знав Діану, ніколи не забуде її. Мільйони інших, які ніколи не зустрічалися з нею, але відчували, що знають її, пам'ятатимуть її. Я, наприклад, вважаю, що з її життя та надзвичайної та зворушливої реакції на її смерть можна винести уроки. Я поділяю вашу рішучість зберігати її пам'ять”.

Данина поваги чоловікові принцу Філіпу в промові з нагоди річниці їхнього золотого весілля в Лондоні, 20 листопада 1997 року

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

"Він з тих, хто не любить компліментів, але він просто був моєю силою і опорою всі ці роки, і я, і вся його сім'я, і ця, і багато інших країн у боргу перед ним більше, ніж він колись вимагатиме, або ми колись дізнаємося".

Телезвернення 5 квітня 2020 року, після спалаху пандемії COVID-19

"Ми повинні втішатися тим, що, хоча нам ще багато чого доведеться пережити, найкращі дні повернуться: ми знову будемо з нашими друзями, ми знову будемо зі своїми сім'ями, ми знову зустрінемося".

Різдвяна трансляція 2021 року

"Хоча для багатьох цей час великого щастя та гарного настрою, Різдво може бути важким для тих, хто втратив близьких. Цього року я особливо розумію чому".

Послання від 6 лютого 2022 року з нагоди 70-річчя її сходження на престол

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"І тому, оскільки я з нетерпінням чекаю на можливість продовжувати служити вам усім серцем, я сподіваюся, що цей ювілей збере разом сім'ї та друзів, сусідів та спільноти — після важких часів для багатьох з нас — щоб насолодитися святкуванням і замислитися над позитивними подіями в нашому повсякденному житті, які так щасливо збіглися з моїм правлінням”.

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