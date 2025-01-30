Про війну в Україні очима іноземних добровольців: у Києві відбулася прем'єра фільму "Одного літа в Україні"

У Києві, в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася прем'єра українського документального фільму "Одного літа в Україні" від кінообʼєднання Вавилонʼ13. Стрічка розповідає про історії кількох добровольців – військовослужбовців Міжнародного легіону ГУР МO.

Творча команда фільму

Захід відвідали телеведучі Тетяна Висоцька, Оксана Гутцайт, Петро Дем’янчук і Андрій Ковальський, ветеран Гліб Стрижко, саксофоніст і композитор Андрій Бармалій, блогер Антон Птушкін, кінорежисер Олесь Санін, а також ветерани, військовослужбовці, волонтери й культурні діячі.

Оксана Гутцайт

Петро Дем’янчук

Андрій Ковальський

На прем'єрі також були присутні головні герої фільму – бійці Міжнародного легіону Головного управління розвідки МО України (ГУР), які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту.

Прем'єра фільму "Одного літа в Україні"

Прем'єра фільму "Одного літа в Україні"

Режисер Володимир Тихий розповів, що ця стрічка насамперед знімалася для американської аудиторії, але в процесі команда зрозуміла: це важлива історія, яку має побачити й український глядач.

"Наш фільм – це не просто історія про війну, це історія про людей, які попри різницю в культурах і мовах, обрали боротися за справедливість і свободу. Історії іноземців, що приїхали до України, відображають не лише їхню відвагу, а й глибоку солідарність, яка є ключовою для розуміння глобальної боротьби за мир", – сказав Володимир Тихий.

Володимир Тихий

Весь прибуток від продажу квитків передадуть на потреби Міжнародного легіону ГУР. Мета команди – зібрати кошти на 100 FPV-дронів для різних підрозділів.

Прем'єра фільму "Одного літа в Україні"

Від сьогодні, 30 січня, фільм "Одного літа в Україні" (Summertime in Ukraine) – в національному прокаті.

Читайте також: