"Про всяк випадок": короля Чарльза III потролили піддані, подарувавши йому ручку (відео)

Перший тиждень правління короля Чарльза III видався напруженим. Але ніхто не говорив синові королеви Єлизавети II, що бути монархом – легко.

За перший тиждень правління король Чарльз III двічі вийшов із себе на публіці. Все через ручку, яка потекла в найневідповідний момент, а також інше письмове приладдя, яке опинилося так невчасно під рукою новоспеченого короля, коли він мав поставити підпис в одній із книг.

На відео, яке всі вже обговорили, видно, як Чарльз зі злістю відсунув чорнильницю, і можна було помітити, що в процесі боротьби з неї пролилося кілька крапель чорнила на килим. Також король вилаявся на публіці, що, звичайно, говорить про те, що з самовладанням у Чарльза деякі проблеми і йому ще доведеться навчитися краще тримати себе в руках.

А вчора під час візиту до Кардіффа, коли король і королева вітали натовп, один із доброзичливців подарував Чарльзу III ручку зі словами: "Про всяк випадок". Король узяв подарунок і розсміявся, а навколишній натовп почав аплодувати і сміятися з подарунка. Ймовірно, подарунок потішив короля, ну чи принаймні нам хочеться так думати.

До речі, вчора королівське подружжя відвідало собор Лландаффа, щоб відвідати молебень і цього разу Чарльз III прибув на захід зі своєю власною ручкою, щоб уникнути конфузів, підписуючи чергову книгу в соборі.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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