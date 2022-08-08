Про здоров'я королеви знову турбуються: Єлизавета II скасувала прийом у шотландському замку

Ходять чутки, що у Її Величності королеви Єлизавети II знову все не дуже добре зі здоров'ям.

Повідомляється, що було скасовано традиційний прийом королеви у замку Балморал.

Зазвичай королева зустрічає доброзичливців біля воріт Балморала, щоби відсвяткувати початок її щорічних літніх канікул у Шотландському маєтку. Але завтрашня церемонія була скасована та замінена "невеликим приватним заходом".

Це відбувається на тлі підвищеного занепокоєння здоров'ям 96-річної королеви через її епізодичні проблеми з мобільністю.

Королева Єлизавета II у Шотландії 2020 року / Фото: Associated Press

Також читайте Стало відомо, чому королева Єлизавета II не привітала Меган Маркл з днем народження

"Традиційний прийом у Балморалі зазвичай закріплений у календарі королеви, і Її Величність дійсно любить вітати місцевих жителів, які приїжджають, щоб побачити її. Гірке розчарування, що церемонія не відбудеться у її традиційній формі", - розповідає королівський експерт Mirror.

Королева Єлизавета II зазвичай оглядала почесну варту Балаклавської роти 5-го батальйону Королівського полку Шотландії. Але цього року монархиня, яка є головнокомандувачем Королівського полку Шотландії, натомість відвідає приватний захід на галявинах Балморалу в межах замку.

Сім'я королеви Єлизавета II у Шотландії / Фото: Associated Press

Ні телекамер, ні репортерів на цьому заході не очікується. Нагадаємо, літні канікули в Шотландії члени британської королівської родини проводять ще з часів прапрабабусі Єлизавети II – королеви Вікторії.

Читайте також: