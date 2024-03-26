Знайомство з Елізабет Тейлор: чому принцесу Діану засмутила зустріч зі знаменитою акторкою

Принцеса Діана ніколи не приховувала, що не була підготовлена до королівського життя і не мала уявлення, що на неї чекає в майбутньому, коли виходила заміж за принца Чарльза.

У новій книжці Ендрю Мортона "Діана. Справжня історія з її вуст" розповідається про один з перших публічних виходів юної принцеси Уельської.

Принцеса розповіла про свою зустріч із акторкою Елізабет Тейлор. Вони зустрілися у Палаці Перемоги, де відбувалася театральна вистава під назвою "Лисенята".

Принцеса Діана та Елізабет Тейлор, 1982 рік / Фото: Associated Press

"Я пам'ятаю, що на мені була біла шуба зі штучного хутра і мій образ розкритикували. Тож вона повернулася до гардеробу, і я більше ніколи її не носила. У той момент я була вагітна принцом Вільямом і почувалася не дуже комфортно, бо спілкуватися з Елізабет Тейлор виявилося нелегко. Мені вона здалася пихатою. Я сподівалася, що вона мені підіграє, адже вона звикла до сцени і вміє грати на публіку, не те, що я. Втім, вечір запам'ятався мені як сповнений неймовірних вражень", — згадувала Діана.

Принцеса Діана та Елізабет Тейлор, 1982 рік / Фото: Associated Press

Зазначимо, що цю книжку, в якій Діана розповіла свою правдиву історію, Ендрю Мортон написав слідами її відвертих інтерв'ю, які принцеса Уельська дала йому за шість років до своєї трагічної смерті в Парижі.

Раніше ми згадували, через що найбільше Діана нервувала на весіллі з Чарльзом.

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