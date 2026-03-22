Проблемна і дуже дорога: цікавий нюанс про заручальну каблучку принцес Кейт і Діани

Каблучка принцеси Уельської / © Getty Images

Реклама

Батько Вільяма, принц Чарльз, купив цю каблучку із сапфіром та діамантами для леді Діани Спенсер, своєї нареченої, 1981 року. Згідно з легендою, Діана обрала її з каталогу лондонських ювелірів Garrard & Co, оскільки вона нагадувала їй колір очей її матері, а також пасувала під її власний колір очей.

У центрі каблучки розташований овальний цейлонський сапфір вагою 12 карат, оточений ореолом із 14 діамантів в оправі із 18-каратного білого золота.

Заручальна каблучка принцеси Діани / © Getty Images

Але, за словами Бена Робертса, керуючого директора Clogau — бренду, відповідального за валлійське золото, яке, як повідомляло видання Brides, часто використовується для створення обручок для членів британської королівської родини, — «більшість людей не знають, який рівень догляду потрібний для повсякденного носіння фамільної прикраси.

Реклама

Каблучка Кейт Міддлтон — сімейна реліквія, яка потребує постійного догляду. «Навіть без будь-яких змін догляд за такою цінною сімейною реліквією пов’язаний зі своїми труднощами», — каже експерт. «Кейт та її команді потрібен ретельний догляд, що включає регулярні огляди та детальну оцінку стану, дбайливе чищення для відновлення блиску та, при необхідності, професійний ремонт, щоб забезпечити довговічність виробу».

Каблучка принцеси Уельської Кейт / © Getty Images

Сьогодні вартість каблучки оцінюється приблизно в 517 000 доларів, а створена вона була за мотивами брошки, яку принц Альберт замовив британському ювеліру Гаррарду 1840 року як весільний подарунок для своєї майбутньої дружини, королеви Вікторії. Зазначимо, що каблучка Діани 1981 року коштувала 37 806 доларів.

Нагадаємо, 2024 року принц Вільям подарував принцесі Кейт ще одну сапфірову каблучку, простішу і бюджетнішу, яку вона тепер також часто носить, а іноді навіть замінює нею свою заручальну.