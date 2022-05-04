Продає мантії з Гоґвортса: зірка "Гаррі Поттера" збирає кошти на підтримку українських сімей

Продає мантії з Гоґвортса: зірка "Гаррі Поттера" збирає кошти на підтримку українських сімей

Все більше всесвітньовідомих людей підтримують Україну. До благодійності долучився й популярний британський актор.

Зірка "Гаррі Поттера" Денієл Редкліфф вирішив підтримати українців під час війни. Актор продає мантії з краватками різного кольору із самого Гоґвортса. Отримані гроші від продажу він відправить на допомогу українським родинам, які постраждали від воєнних дій Росії.

Про це Денієл написав на сайті Magicartz, де продають мантії.

"Ми збираємо кошти на підтримку сімей та дітей в Україні", - зазначено на сайті.

До речі, доставка товару безкоштовна по світу.

Нагадаємо, голлівудський актор Кевін Бейкон заспівав на благодійному концерті, щоб зібрати гроші для України.

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