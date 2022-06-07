Продемонструвала два образи: міністерка Німеччини з культури та ЗМІ відвідала Одесу

Продемонструвала два образи: міністерка Німеччини з культури та ЗМІ відвідала Одесу

Державна міністерка Німеччини з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот відвідала Одесу.

Вона стала першою членкинею уряду, яка відвідала це українське місто від початку війни Росії проти України. В Україну політикиня прибула на запрошення міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та пробула тут два дні.

Пані Клаудія продемонструвала в Одесі два лаконічні образи — у плащі незвичайного бірюзового забарвлення, чорних штанях із футболкою та кедах.

Клаудія Рот / Фото: Getty Images

Другий лук німецької політикині складалася з твідової сукні вище колін, білих колготок і кед. Доповнили цей образ золоті браслети, а також перли.

Клаудія Рот / Фото: Getty Images

Рот повідомила, що має намір підтримати Одесу під час подання заявки на включення міста до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Також вона отримала у подарунок знамениту українську марку.

Claudia Roth, німецький міністер для культури і медіа є дуже чітким за російською війною. pic.twitter.com/oaUHWt0wHK — Maria Avdeeva (@maria_avdv) June 6, 2022

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