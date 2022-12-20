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Продовжує нас підтримувати: Сара Йоркська покаталася на атракціонах із українцями у Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Продовжує нас підтримувати: Сара Йоркська покаталася на атракціонах із українцями у Лондоні

Сара Йоркська та принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Сара Йоркська практично від перших днів війни в Україні, яку розв'язала РФ, підтримує наших людей і допомагає як може.

У своєму Instagram Сара поділилася роликом, який знімали у Лондоні. Герцогиня Йоркська зустрілася зі своїми друзями з України у Гайд-парку.

"Я чудово провела час у Гайд-парку "Зимова країна чудес" у Лондоні з моїми друзями з України, які є частиною талановитого хору для незрячих Харківського освітнього комплексу спеціальної підготовки. Для мене було честю працювати з @sarahs_trust_, Королівським національним інститутом незрячих та національної благодійною організацією Thomas Pocklington Trust, щоб допомогти організувати візит хору до Лондона", — написала Сара.

У ролику видно, з якою теплотою та любов'ю Сара спілкується з людьми, обіймається з ними, катається на атракціонах та багато іншого.

Нагадаємо, невістка королеви Єлизавети II багато разів приїжджала до Польщі на зустріч із українцями, спільно зі своїм фондом Sarah's Trust вона допомагає українським переселенцям.

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Дата публікації
Перегляди
247
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