Продовжують стародавню традицію: Чарльз III та королева-консорт Камілла привітали довгожителів Британії

У Великій Британії багато традицій і одна з них – вітати королівською родиною довгожителів. Щорічно монарх, що править, надсилає листівки сотням людей, які святкують свої 100-річчя та 105-річчя по всій країні.

Ця традиція сягає 1917 року і правління короля Георга V, коли тим, хто святкував своє 100-річчя або 60-річний, 65-річний та 70-річний ювілей від дня весілля, була відправлена ​​телеграма з добрими побажаннями від Його Величності.

Під час правління королеви Єлизавети II було відправлено близько 1,3 мільйона листівок з нагоди дня народження та річниці по всій Великій Британії, королівствам та заморським територіям.

Цього року палац представив офіційну листівку публіці, оскільки це перше подібне привітання короля Чарльза III та його дружини королеви-консорта Камілли.

Листівка Чарльза III та Камілли / Фото: Getty Images

Знімок на листівці було зроблено 2018 року.

Листівка Чарльза III та Камілли / Фото: Getty Images

Також на сторінці королівської родини в Instagram опубліковали знімок Рут Парк-Пірсон, яка вже тримає привітання від короля та королеви в руках. В описі говориться, що вона народилася в Глазго 1922 року і служила в Жіночих Королівських військово-морських силах (WRENS). Зараз Рут мешкає у Північному Йоркширі та відсвяткувала 100-річчя у п'ятницю, 21 жовтня, в оточенні своїх 6 дітей, 13 онуків та 25 правнуків.

Читайте також:

Чарльз III – новий король Великої Британії (14 фото)

Підписуйтесь також на нашу сторінку в Instagram