Продумані до дрібниць: образи принцеси Кейт на Вімблдоні, які мали особливий сенс

Принцеса Уельська тричі відвідувала цьогорічний Вімблдонський тенісний чемпіонат. І з'явилася на публіці у трьох образах, два з яких були у схожих відтінках. Розберемо, що ж означали аутфіти Кейт детальніше.
Королівська оглядачка @matta_of_fact розібрала три образи Кейт Міддлтон з Вімблдону і розклала їх по поличках. Кетрін продемонструвала, що вона впевнена у своїй новій ролі принцеси Уельської і почувається досить комфортно, пише the sun.
На думку експертки перший образ Кейт був відсиланням до образів її покійної свекрухи принцеси Діани.
Кетрін приїхала в жакеті салатового кольору від Balmain та білій спідниці-плісе, яку поєднала з ідеальними шкіряними туфлями-човниками на підборах. Цей образ Кейт на Вімблдоні був даниною поваги принцесі Діані та відсилання до минулого.
Вдруге принцеса приїхала в костюмі від Self Portrait, який складався з жакету і спідниці-плісе. Цей образ повністю відповідав королівському стилю та демонстрував те, що Кейт почувається в королівській родині комфортно та впевнено.
І, нарешті, третя сукня зеленого кольору від Roland Mouret, з якою стався неприємний інцидент на турнірі, була "відсиланням до неї самої".
"Пам'ятайте, що Кейт є покровителькою Вімблдону, покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. А зелений – один із коьорів Вімблдону. Швидше за все, Кейт обрала зелений, щоб продемонструвати свою нову роль принцеси Уельської", - вважає експертка.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені літні образи Кейт на кожен день.
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