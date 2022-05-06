Прогнали з балкона: королева відмовилася від спільного фото з Гаррі та Меган на свій ювілей

Прогнали з балкона: королева відмовилася від спільного фото з Гаррі та Меган на свій ювілей

Інтрига навколо фото на балконі Букінгемського палацу у день святкування платинового ювілею королеви закручується дедалі тугіше.

Як повідомляє видання Daily Mail, після ретельного розгляду королева Єлизавета II вирішила запросити на фотосесію на легендарному балконі Букінгемського палацу тільки тих членів королівської родини, які виконують свої королівські обовʼязки.

Сьогодні королева заборонила Гаррі, Меган та принцу Ендрю стояти з усією королівською сім'єю під час кульмінації святкування свого платинового ювілею правління.

Представник палацу сказав: «Королева вирішила, що цього року традиційна поява на балконі в четвер, 2 червня, буде обмежена Її Величністю та тими членами королівської сім'ї, які нині виконують офіційні громадські обов'язки від імені королеви».

Ця заборона звичайно буде сприйнята як покарання Гаррі і Меган, які склали з себе королівські обов'язки заради нового життя в США два роки тому.

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

У той самий час це буде покаранням і для принца Ендрю, який був вигнаний із сім'ї через судовий розгляд справи про сексуальне насильство, в якому він брав участь.

На знаменитому балконі зберуться лише 18 членів королівської сім'ї, репутація яких і віддане служіння британській монархії не викликають сумнівів.

Принц Ендрю / Associated Press

Це рішення робить малоймовірною присутність Гаррі, Меган та їхніх дітей – Арчі та Лілібет – на святкуваннях платинового ювілею, які розпочнуться 2 червня. Хоча вважається, що двері на спеціальну службу в соборі Святого Павла 3 червня все ще залишаються відчиненими і для них і герцога Йоркського.

Нагадаємо, що ще зовсім недавно ходили чутки, що королева особисто запросила Гаррі та Меган бути на балконі під час святкування.

Також до преси надходила досить сумна інформація про те, що присутність самої королеви на балконі теж під великим питанням через проблеми зі здоров'ям та мобільністю.

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