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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Прогулялися лісом: Уельські поділилися кадрами з подорожі на острів Айона

Принц і принцеса Уельські проводять ще один день у Шотландії, святкуючи 14-ту річницю весілля.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Вільям і Кейт у Шотландії

Вільям і Кейт у Шотландії / © Instagram принца і принцеси Уельских

Герцог і герцогиня Ротсейські, як їх називають у Шотландії, зустрілися у громадському лісі Ардура з рейнджерами зі Служби рейнджерів островів Малл та Айона, які відіграють важливу роль у збереженні природи на двох островах.

У Instagram пари вже опублікували невеликий фотозвіт із цієї зустрічі.

/ © Instagram принца і принцеси Уельских

© Instagram принца і принцеси Уельских

«Проведення часу у громадському лісі Ардура з рейнджерською службою Малла та Айони та молодими дослідниками природи. Могутнє нагадування про важливість захисту навколишнього середовища та роль навчання на відкритому повітрі у побудові зв’язків та турботи про природу. Королівський фонд та @unitedforwildlife нададуть фінансування та підтримку рейнджерам на островах Малл та Айона, забезпечуючи продовження цих важливих ролей у збереженні та захисті цих особливих природних просторів», — йдеться у повідомленні.

Уельські також приєдналися до місцевої шкільної групи та взяли участь у навчанні на відкритому повітрі у стародавньому лісі, яке тепер перебуває у власності спільноти.

/ © Instagram принца і принцеси Уельских

© Instagram принца і принцеси Уельских

Зв’язок з природою набув більш глибокого сенсу під час лікування раку Кейт минулого року. Принцеса Уельська неодноразово говорила, що природа допомогла їй відновитися і стала натхненням.

/ © Instagram принца і принцеси Уельских

© Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, вчора Кейт та Вільям побували на острові Мал, а також поділилися в соцмережі дуже милим знімком, зробленим там на честь своєї річниці весілля.

/ © Instagram принца і принцеси Уельских

© Instagram принца і принцеси Уельских

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