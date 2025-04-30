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Прогулялися лісом: Уельські поділилися кадрами з подорожі на острів Айона
Принц і принцеса Уельські проводять ще один день у Шотландії, святкуючи 14-ту річницю весілля.
Герцог і герцогиня Ротсейські, як їх називають у Шотландії, зустрілися у громадському лісі Ардура з рейнджерами зі Служби рейнджерів островів Малл та Айона, які відіграють важливу роль у збереженні природи на двох островах.
У Instagram пари вже опублікували невеликий фотозвіт із цієї зустрічі.
«Проведення часу у громадському лісі Ардура з рейнджерською службою Малла та Айони та молодими дослідниками природи. Могутнє нагадування про важливість захисту навколишнього середовища та роль навчання на відкритому повітрі у побудові зв’язків та турботи про природу. Королівський фонд та @unitedforwildlife нададуть фінансування та підтримку рейнджерам на островах Малл та Айона, забезпечуючи продовження цих важливих ролей у збереженні та захисті цих особливих природних просторів», — йдеться у повідомленні.
Уельські також приєдналися до місцевої шкільної групи та взяли участь у навчанні на відкритому повітрі у стародавньому лісі, яке тепер перебуває у власності спільноти.
Зв’язок з природою набув більш глибокого сенсу під час лікування раку Кейт минулого року. Принцеса Уельська неодноразово говорила, що природа допомогла їй відновитися і стала натхненням.
Нагадаємо, вчора Кейт та Вільям побували на острові Мал, а також поділилися в соцмережі дуже милим знімком, зробленим там на честь своєї річниці весілля.